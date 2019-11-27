Сеул, , 14:57 — REGNUM 27 ноября северокорейское торговое судно пересекло северную разграничительную линию (NLL). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

По их словам, южнокорейские пограничники открыли предупредительный огонь в сторону судна.

Отмечается, что торговое судно пересекло морскую границу недалеко от острова Пэннён в 6:40 по местному времени, после чего направилось на юг. В 12:30 северокорейское судно было замечено вблизи острова Сочхон.

Известно, что северокорейское судно «выбросило» за северную разграничительную линию в результате неисправности двигателя и плохой погоды.

Представители Объединенного комитета начальников штабов также отметили, что представители Северной Кореи не принимали каких-либо враждебных действий.

Северная разграничительная линия — оспариваемая морская демаркационная линия в Жёлтом море, разделяющая КНДР и Республику Корея.