Киркук, Ирак, , 14:46 — REGNUM Вооруженные силы Ирака ликвидировали шестерых боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Киркук. Об этом 27 ноября сообщает Kurdistan.ru со ссылкой на свои источники.

Как отмечают в управлении полиции, террористы были уничтожены после продолжительного преследования. После ликвидации бандитов были обнаружены взрывчатые вещества.

Напомним, власти Ирака в декабре 2017 года объявили о полной победе над боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако боевики по-прежнему сохраняют активность, особенно в спорных провинциях.