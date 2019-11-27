Порт-Элизабет, , 14:52 — REGNUM 26-летнюю жительницу ЮАР с серьезными ранениями доставили в больницу после того, как грузовик «приземлился» на крышу ее автомобиля в городе Порт-Элизабет. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, первыми на место происшествия днем во вторник, 26 ноября, прибыли врачи местной независимой компании по оказанию скорой помощи Netcare 911.

По сообщениям Netcare911, женщина получила множественные травмы по всему телу, включая переломы.

«Грузовик придавил женщину и ее машину. Части автомобиля должны были быть отрезаны, чтобы освободить ее», — сказал представитель компании по оказанию скорой помощи Шон Хербст.

«Когда мы приехали, она была почти без сознания, но с помощью продвинутой системы жизнеобеспечения, к которой ее немедленно подключили на месте, мы успели доставить ее в ближайшую больницу», — добавил Хербст.

Предполагается, что женщина была в ловушке не менее 40 минут. Местные СМИ сообщают, что в отношении водителя грузовика ведется расследование по делу о безрассудном и небрежном вождении.

По предварительной версии, водитель припарковал свою машину на холме и отошел забрать своего ребенка из начальной школы поблизости.

«Когда он вернулся к своему грузовику, он заметил, что он больше не припаркован в том месте, где он оставил его. Затем он заметил, что грузовик скатился вниз и упал на Opel Adam (в котором находилась пострадавшая)», — заявил местному изданию HeraldLive представитель полиции Сандра Янсе фан Ренсбург.