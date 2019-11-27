Курган, , 14:29 — REGNUM В Курганском городском суде продолжается судебное разбирательство по делу бывшего заместителя губернатора Зауралья Романа Ванюкова, которого обвиняют в многомиллионных взятках, полученных в 2018 году. Сегодня, 27 ноября, выступил ключевой свидетель по делу — бизнесмен Олег П., которого называют посредником во взятках, сообщает портал 45.ru.

Бизнесмен пояснил, что был соседом бывшего замгубернатора и по-дружески стал представлять интересы Ванюкова в предложении «откатов» — «получать с коммерсантов 10% от контракта». Свидетель поведал, что замгубернатора сам ему называл бизнесменов, к которым необходимо обратиться с предложением.

Когда один из подрядчиков получил деньги на объект дорожного строительства и не стал расплачиваться с Ванюковым, мало того, после напоминаний передал через Олега П. лишь 50 тыс. рублей, бывший замгубернатора якобы вспылил и предложил посреднику забрать эти деньги.

«Ванюков мне сказал: «Пускай он забьёт себе деньги в одно место». А потом сказал: «Нет, забери себе эти деньги, больше не звони ему ни при каких обстоятельствах». Он сказал, что больше этот человек вообще денег не получит ни по контрактам, ни по чему. Получит самый последний, и то через год в лучшем случае», — цитирует издание свидетеля.

Напомним, дело об «откатах» бывшего заместителя губернатора Курганской области по строительству и ЖКХ Романа Ванюкова рассматривается в суде с 29 октября 2019 года. Он обвиняется в четырёх эпизодах взяток и в их вымогательстве. Следствие считает, что Роман Ванюков в 2018 году через посредника брал с подрядчиков, строивших дороги в регионе, от 3 до 10% от суммы госконтракта. И таким образом от должен был получить 27 млн рублей. Сам Роман Ванюков ещё в ходе следствия частично признал свою вину по трём из четырёх эпизодов взяток.

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