Курган, 27 ноября 2019, 14:29 — REGNUM В Курганском городском суде продолжается судебное разбирательство по делу бывшего заместителя губернатора Зауралья Романа Ванюкова, которого обвиняют в многомиллионных взятках, полученных в 2018 году. Сегодня, 27 ноября, выступил ключевой свидетель по делу — бизнесмен Олег П., которого называют посредником во взятках, сообщает портал 45.ru.
Бизнесмен пояснил, что был соседом бывшего замгубернатора и по-дружески стал представлять интересы Ванюкова в предложении «откатов» — «получать с коммерсантов 10% от контракта». Свидетель поведал, что замгубернатора сам ему называл бизнесменов, к которым необходимо обратиться с предложением.
Когда один из подрядчиков получил деньги на объект дорожного строительства и не стал расплачиваться с Ванюковым, мало того, после напоминаний передал через Олега П. лишь 50 тыс. рублей, бывший замгубернатора якобы вспылил и предложил посреднику забрать эти деньги.
Напомним, дело об «откатах» бывшего заместителя губернатора Курганской области по строительству и ЖКХ Романа Ванюкова рассматривается в суде с 29 октября 2019 года. Он обвиняется в четырёх эпизодах взяток и в их вымогательстве. Следствие считает, что Роман Ванюков в 2018 году через посредника брал с подрядчиков, строивших дороги в регионе, от 3 до 10% от суммы госконтракта. И таким образом от должен был получить 27 млн рублей. Сам Роман Ванюков ещё в ходе следствия частично признал свою вину по трём из четырёх эпизодов взяток.
Читайте ранее в этом сюжете: Бывший «подельник» обвинил экс-замгубернатора Зауралья в вымогательстве