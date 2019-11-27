Томск, , 14:28 — REGNUM Следователи в Томской области возбудили уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка в результате пожара в частном доме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, трагедия произошла в посёлке Семёновка Зырянского района сегодня, 27 ноября.

Пожар увидел проходивший мимо сосед и услышал детский плач. Сбив замок он вошёл в дом и вынес трёхлетнего ребёнка, отнеся его в расположенный поблизости магазин. Зная, что в дом проживает мать с двумя детьми, он вернулся обратно.

«Однако мать, вернувшаяся к тому времени домой, уже вынесла из дома тело погибшего двухлетнего сына. Старший ребёнок был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь», — отметили в СКР, добавив, что госпитализация мальчику не потребовалась.

Уголовное дело было возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности». Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и запросили судебную экспертизу. Предварительно установлено, что возгорание началось с кухни, в месте расположения печи.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября в Красноярском крае произошёл пожар в двухквартирном жилом доме. В ходе его тушения пожарные обнаружили тела трёх женщин и одного мужчины.

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