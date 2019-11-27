Балаклея, Украина, 27 ноября 2019, 14:26 — REGNUM Три украинских сапёра погибли, ещё четыре получили ранения из-за взрыва реактивного двигателя на складе боеприпасов возле города Балаклея, сообщил 27 ноября телеканал «1+1».
По данным журналистов, основной версией случившегося полиция считает грубое нарушение техники безопасности во время утилизации боеприпасов.
Известно, что каким-то образом взорвался реактивный двигатель, который грузили на машину. Причину установят эксперты спустя, примерно, три месяца.
Следователи допросили свыше ста человек, включая руководство части и раненных сапёров.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября на территории складов военной части А1352 в очередной раз начали взрываться боеприпасы.
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