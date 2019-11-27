Тверь, , 14:19 — REGNUM К 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима приговорён 57-летний гражданин Белоруссии — участник банды «чёрных риелторов», орудовавшей в течение нескольких лет в Москве и Твери. Приговор вынес тверской суд, сообщили ИА REGNUM 27 ноября в пресс-службе СУ СКР по Тверской области.

Участник банды признан виновным в совершении в составе ОПГ преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, пп. «а, ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Хищение чужого имущества в крупном размере», «Мошенничество в особо крупном размере, повлекшее в каждом случае лишение прав гражданина на жилое помещение», «Убийство более двух лиц».

Как установлено судом и следствием, мужчина, находившийся на территории РФ нелегально, с 2016 года в составе ОПГ убил четырех граждан — целью были принадлежащие убитым квартиры в Москве. Кроме того, с банковской карты одного из убитых бандиты похитили не менее 470 тысяч рублей.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима сроком на 15 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Твери начались слушания по делу в отношении 13 участников ОПГ, которые в течение 2013−2018 годов на территории Московской и Тверской областей с особой жестокостью и цинизмом убивали людей ради московской недвижимости.

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