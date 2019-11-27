Санто-Доминго, , 14:17 — REGNUM При резком торможении автобуса с туристами, попавшего в ДТП в Доминикане, получили травмы пассажиры, находившиеся по левую сторону от водителя. Об этом, рассказывая подробности аварии, сообщила одна из пострадавших Валерия Агбальянц.

«Автобус резко затормозил, его повело налево и направо, в итоге завалился налево и продолжал движение. Те люди, которые были по левую сторону от водителя, получили сильные травм, счесали спины, руки, кто-то даже лишился руки», — цитирует пострадавшую РЕН ТВ.

По её словам, люди, которые находились по правую сторону от водителя, «падали на тех, кто был слева».

После ДТП автобус ещё какое-то время продолжал движение. Когда он остановился, никто не понял, что произошло, рассказывает Агбальянц:

«Я думала, что он (автобус — прим. ред.) взорвётся, были какие-то непонятные звуки».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Доминикане 26 ноября автобус, в котором находилось 39 туристов из России, столкнулся с грузовиком. Некоторые туристы получили травмы и были госпитализированы. Обстоятельства аварии устанавливает следствие. По последним данным, семь российских туристов находятся в тяжёлом состоянии.

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