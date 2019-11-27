Севастополь, , 14:04 — REGNUM Суд Севастополя признал виновным 46-летнего местного жителя в совершении преступлений против половой неприкосновенности собственных детей, истязании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью членам своей семьи. Об этом ИА REGNUM 27 ноября сообщили в пресс-службе Следкома РФ по РК и Севастополю.

«Следствием и судом установлено, что с 2000 года мужчина систематически избивал жену и детей. А с 2011 по август 2018-го мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности своих дочерей 1999-го, 2002-го и 2009 годов рождения. Когда же старшая дочь решила уйти из дома и жить самостоятельно, он пригрозил ей расправой. Девушка отправилась в правоохранительные органы, где и сообщила обо всех преступлениях против неё и её семьи. Жена, запуганная мужем, в правоохранительные органы не обращалась», — уточнили в СК.

Преступника приговорили к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на один год. Также его лишили права заниматься трудовой деятельностью в учреждениях, связанных с воспитанием и образованием детей, сроком на 15 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мужчина убил собственную пятилетнюю падчерицу в Раздольненском районе Крыма и заявил о её пропаже. Вскоре он сознался правоохранителям в преступлении.

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