Севастополь, 27 ноября 2019, 14:04 — REGNUM Суд Севастополя признал виновным 46-летнего местного жителя в совершении преступлений против половой неприкосновенности собственных детей, истязании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью членам своей семьи. Об этом ИА REGNUM 27 ноября сообщили в пресс-службе Следкома РФ по РК и Севастополю.
Преступника приговорили к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на один год. Также его лишили права заниматься трудовой деятельностью в учреждениях, связанных с воспитанием и образованием детей, сроком на 15 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мужчина убил собственную пятилетнюю падчерицу в Раздольненском районе Крыма и заявил о её пропаже. Вскоре он сознался правоохранителям в преступлении.
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