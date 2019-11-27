Горловка, ДНР, 27 ноября 2019, 14:05 — REGNUM Боевики 58-й бригады ВСУ обстреляли окраину Горловки во время проведения ремонтных работ сотрудниками компании «Вода Донбасса», сообщили 27 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
В СЦКК отметили, что приказ открыть огонь отдал один из командиров Дмитрий Кащенко. В результате обстрела никто не пострадал.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков назвал дипломатию единственным способом решения проблемы Донбасса.
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