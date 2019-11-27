Омск, , 14:00 — REGNUM Жительница Омской области и её сожитель предстанут перед судом по обвинению в истязании сына. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 ноября в региональном следственном управлении СКР.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего омского программиста и его 27-летней сожительницы. В зависимости от роли каждого они обвиняются в истязании, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

По данным следствия, в Омске мужчина с апреля по май 2019 года «в воспитательных целях» наказывал своего восьмилетнего пасынка за малейшие провинности. В том числе мальчику доставалось за несвоевременное возвращение домой из школы и с прогулки. Не меньше шести раз мужчина ставил ребёнка коленями на гречневую крупу. Так мальчик проводил от получаса до девяти часов.

Мать мальчика была в курсе происходящего, однако не вмешивалась. Женщина поддерживала супруга, одобряла его действия и не заботилась о сыне.

В мае, после очередного наказания, мальчик прибежал к соседу по даче и всё ему рассказал. Сосед сообщил об этом в правоохранительные органы. Ребёнка отправили на стационарное лечение.

Следователи установили, что обвиняемые неоднократно наносили побои ребенку. Мужчина заключён под стражу, женщина находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кургане мать-истязательницу приговорили к условному сроку.