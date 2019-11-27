Екатеринбург, , 13:53 — REGNUM В Екатеринбурге суд вынес постановление по административному делу о привлечении к ответственности мужчины, за неуплату алиментов на своих детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

По решению суда нарушитель закона отправлен под арест на 10 суток. В том случае если должник не начнёт выплачивать алименты, то ему грозит уже уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ.

Напомним, что по решению суда мужчина должен выплачивать алименты на двоих несовершеннолетних детей. Однако в течение более двух лет он уклонялся от выполнения своих обязанностей, и у него накопилась задолженность в размере около 800 тыс. рублей.

Отметим, что по месту жительства гражданин не проживал. Представить ему исполнительный лист и составить протокол удалось после того, как судебный пристав узнал о том, что квартира должника сдаётся в наём. Служащий договорился с мужчиной о встрече, якобы, по вопросу найма жилья. После этого мужчину доставили в суд для рассмотрения протокола.