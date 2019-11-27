Иркутск, , 13:49 — REGNUM В результате столкновения автомобиля Toyota Premio и автобуса в Иркутской области пострадали девять детей и двое взрослых. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба регионального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и автобуса произошло на трассе Р-255 в 16:25 по местному времени (11:25 мск).

По имеющийся информации, автобус с семнадцатью кадетами, двумя педагогами и водителем ехал из Усолья-Сибирского в Ангарск.

«В больницу доставлены девять воспитанников Усольского гвардейского кадетского корпуса, предварительно, у них ушибы, также их педагог и водитель иномарки», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября 2019 года в Астраханской области на территории промпредприятия произошло ДТП с участием электрички и автобуса. На момент аварии в салоне автобуса было 25 человек, в электричке — 650 пассажиров.

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