Самара, , 13:52 — REGNUM Мужчину в Самарской области осудили на 20 лет колонии за убийство своей полуторогодовалой дочки. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба областного следственного управления Следственного комитета РФ.

В суде было установлено, что обвиняемый находился с ребенком один дома. По версии следствия, во время распития спиртных напитков он рассердился на малышку и избил ее.

До утра ребенок оставался в кроватке. Утром домой пришел дядя девочки и обнаружил на теле девочки множество синяков и кровь. Срочно была вызвана скорая помощь. К сожалению ребенка спасти не удалось.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.