Красный Сулин, Ростовская область, , 13:40 — REGNUM Житель Ростовской области напал на полицейский патруль, угрожая правоохранителям пистолетом. Инцидент произошёл в Красном Сулине 21 ноября 2019 года. Местное издание «Красный Бумер» сообщает, что целью мужчины было табельное оружие стражей порядка.

Портал donnews.ru уточняет, что в региональном управлении МВД России по Ростовской области информацию о ЧП подтвердили. По имеющейся информации, злоумышленник находился под воздействием алкоголя и угрожал полицейским пластмассовым пистолетом.

Ранее местный житель был судим за мошенничество, грабёж и разбой.