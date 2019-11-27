Серов, Свердловская область, , 13:26 — REGNUM На Урале возбуждено уголовное дело по факту получения тяжёлой травмы рабочим одного из предприятий Серова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Дело возбуждено по подозрению в нарушении требований охраны труда — ч. 1 ст. 143 УК РФ.

По версии следствия, производственный инцидент произошёл 21 сентября 2019 года. В тот день во время работы получил тяжёлую травму глаза 21-летний тракторист.

На данный момент следствие изучает документацию предприятия, и устанавливает лиц ответственных за безопасность труда.