Москва, , 13:39 — REGNUM В Москве задержали четверых подозреваемых, заработавших на незаконных банковских операциях более 52 миллионов рублей. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Следствие установило, что подозреваемые, используя расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств. За транзакции они получали восемь процентов от перечисленных сумм. По предварительным данным, доход от их противоправной деятельности составил более 52 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Полиция провела 12 обысков на территории Москвы и Московской области, в ходе которых изъяла предметы и документы, имеющие доказательное значение по уголовному делу.

Фигурантов отпустили под подписку о невыезде.