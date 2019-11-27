Днепропетровск, Украина, , 13:06 — REGNUM Около 9 тыс. жителей Днепропетровской области Украины остались без тепла и воды, сообщило 26 ноября местное издание «Днепр вечерний».

По данным журналистов, жители населённых пунктов Гвардейское и Черкасское спят в пуховиках и моются раз в несколько дней. Дети находятся на дистанционном обучении, поскольку в здании местной школы температура колеблется от +6 до +10 градусов Цельсия.

Сотрудники СМИ узнали, что проблема возникла из-за того, что после смены власти фирму-подрядчика, которая выиграла тендер на строительство нового водопровода, вынуждают отказаться от договора в пользу фирм, лояльных новым властям.

«В итоге подрядчик, честно выигравший тендер, не может закончить работы, хотя деньги на них выделены и лежат на счетах казначейства, а новая областная власть играет в свои подковёрные игры, пытаясь протащить «свои» фирмы, и раздаёт обещания», — сказано в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Светловодска в Кировоградской области Украины в третий раз перекрыли трассу, требуя дать тепло в их дома.

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