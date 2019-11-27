Анкара, , 12:57 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 26 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, об этом 27 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

ФЕТО считается в стране террористической организацией, поэтому ее деятельность находится под запретом.

Как передавало ИА REGNUM, 15 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, в результате подавления которого погиб 251 человек, около 2 тыс. 200 человек получили ранения.

В организации путча была обвинена организация ФЕТО и ее лидер, религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США. Мыслитель отвергает подобные утверждения, однако в Турции возвращаться не спешит.

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