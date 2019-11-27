Бамако, , 12:52 — REGNUM Среди обломков потерпевших крушение вертолетов вооруженных сил Франции и Мали были обнаружены «черные ящики», расшифровка которых начнется в ближайшее время. Об этом со ссылкой на официальное заявление представителя армии Мали передает французский телеканал BFM TV.

Полковник Фредерик Барбри также сообщил телеканалу, что тела 13 погибших французских солдат вскоре будут репатриированы во Францию.

Как передавало ИА REGNUM, французские военнослужащие погибли в Мали 25 ноября, когда вертолеты вооруженных сил Франции и Мали столкнулись во время ночной операции против исламистских боевиков.

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