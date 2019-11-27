Ивдель, Свердловская область, , 12:48 — REGNUM На Урале завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего директора спортивного комплекса «Химик» в Ивделе, обвиняемого в халатности, повлекшей смерть 14-летнего подростка (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

В ходе следствия обвиняемый ходатайствовал о вынесении следственного постановления о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа.

«С учётом того, что предусмотренные законом основания для этого имелись (совершение впервые преступления средней тяжести и возмещение морального ущерба родственникам погибшего ребёнка), следователем СКР было вынесено соответствующее постановление, которое вместе с материалами уголовного дела направлено в суд для принятия решения о прекращении уголовного дела и назначении обвиняемому судебного штрафа», — сообщили в пресс-службе управления.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент в Ивделе произошёл 9 сентября 2019 года. В тот вечер несколько подростков играли в футбол на стадионе «Химик». Один из них повис на воротах и начал раскачиваться, в результате чего конструкция опрокинулась и смертельно травмировала его.

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По факту гибели ребёнка было возбуждено уголовное дело.

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