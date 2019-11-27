Чебоксары, , 12:46 — REGNUM В Чувашии в первой декаде декабря ожидается тёплая погода и осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов, отметив, что ноябрь стал рекордно тёплым за всю историю метеонаблюдений.

В первой декаде декабря сохранится тёплая погода. Ожидается приход двух циклонов, которые принесут осадки, и может сформироваться небольшой снежный покров. Сильные снегопады пройдут с 8 по 11 декабря, когда через Чувашию будет проходить атмосферный вихрь из Атлантики. Есть вероятность, что он принесет увеличение высоты сугробов до 10 сантиметров.

Циклоны будут формировать погоду в Чувашии и во второй декаде декабря. По расчётам, республика окажется в тылу высотной ложбины, что означает преобладание ветров северных румбов: поэтому температура воздуха начнет снижаться и небольшие осадки пройдут преимущественно в виде сухого снега. В дневные часы ожидается −2…−7 градусов.

Похолодание прогнозируется с 22 по 25 декабря, могут нагрянуть 20-градусные морозы. Накануне Нового года снова потеплеет и пройдут снегопады, не исключена вероятность сильных осадков. К концу первого месяца зимы высота снежного покрова в Чебоксарах может достигнуть 22 сантиметров.