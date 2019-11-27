Первоуральск, Свердловская область, , 12:30 — REGNUM В Первоуральске под колёса автомобиля «Тойота» попали две женщины, одна из которых скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по свердловской области.

По факту ДТП сотрудники дорожной полиции проводят проверку.

Предварительно установлено, что инцидент произошёл в нескольких метрах от пешеходного перехода возле дома № 28 по улице Сакко и Ванцетти. Под колёсами автомобиля погибла 62-летняя пенсионерка. Как пояснила вторая 48-летняя пострадавшая, которая получила травмы, они вышли из автобуса на остановке и направились к пешеходному переходу. Однако, не дойдя до него, решили перейти дорогу.

Установлено, что «Тойотой» управлял 59-летний водитель со стажем вождения 11 лет. Ранее гражданин за нарушение правил дорожного движения к ответственности не привлекался.