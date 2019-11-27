Лусака, , 12:29 — REGNUM Пилот в Замбии совершил подвиг, когда ему в условиях сильного ливня удалось благополучно посадить самолет Dash 8−300 с 41 пассажиром на борту, после того как он был поражен молнией. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, инцидент произошел 25 ноября, когда самолет, принадлежащий местной авиакомпании Proflight, приближался к столице страны, Лусаке, из туристического города Ливингстон.

Самолет летел на высоте около 5 791 м над уровнем моря, когда в него ударила молния и повредила носовой обтекатель. Однако пилот приземлился в международном аэропорту Кеннета Каунды, несмотря на сильнейший шторм и повреждения.

Местный новостной сайт Mwebantu опубликовал в Твиттере фото с изображением повреждения самолета.

Фил Лемба, топ-менеджер авиакомпании Proflight, сообщил журналистам, что он счастлив, что все пассажиры благополучно прибыли в пункт назначения.

«Наш самолет, который перевозил 41 пассажира, был поражен молнией около 15:20 часов, когда он приближался к Лусаке», — сказал Лемба в местной газете Daily Mail.

«Благодаря особенностям конструкции самолет не получил серьезных повреждений. Борт был оснащен статическими рассеивателями молний», — сказал он.

Подвиг пилота получил высокую оценку пользователей Facebook.

«Я снимаю шляпу перед пилотами Proflight. Они не только сделали все возможное, чтобы вывести нас из бури как можно быстрее, но и приземлились с большим спокойствием и профессионализмом. Только когда мы высадились, мы увидели поврежденный нос (самолета)», — говорится в одном из комментариев, размещенных на странице авиакомпании в соцсети.