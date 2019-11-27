Кировград, Свердловская область, , 12:16 — REGNUM В Кировграде вынесен приговор в отношении гражданина, обвиняемого в оскорблении сотрудников полиции (ст. 319 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Напомним, что инцидент произошёл в июне 2019 года в посёлке Нейво-Рудянка.

Следствием установлено, что подсудимый, после того как был задержан сотрудниками полиции за нарушение правопорядка, оскорбительно высказался в адрес служащих нецензурной бранью. Это произошло в служебном автомобиле в присутствие посторонних лиц.