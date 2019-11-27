Тирана, , 12:14 — REGNUM В Албании выросло число погибших при землетрясении. В списке жертв — уже 27 человек, сообщает 27 ноября газета Koha Jone.

Ранее было известно о 25 погибших. Пострадали, по данным албанского оборонного ведомства, более 650 человек. Из-завалов извлекли живыми 45 человек.

Премьер-министр Албании Эди Рама обещал 27 ноября объявить чрезвычайное положение в Тиране и Дурресе. Эти города сильнее всего пострадали от подземных толчков.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение в Албании произошло 26 ноября.

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