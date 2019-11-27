Москва, , 12:02 — REGNUM Подозреваемый в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда Курейш Картоев покинул Москву на самолёте по поддельным документам, сообщает 27 ноября телеграм-канал Baza.

Ранее сообщалось, что Картоев объявлен в международный розыск.

По данным источника, подозреваемый покинул Москву 4 ноября (через несколько дней после убийства) по паспорту родственника и в сопровождении его семьи — жены и годовалого ребёнка. Известно, что пункты контроля подозреваемый проходил с младенцем на руках, что, по всей видимости, и стало причиной невнимательности сотрудников. Отмечается внешняя непохожесть Картоева на владельца документа — в частности, разница комплекций.

Как сообщало ИА REGNUM, следствие считает Картоева главным исполнителем убийства. Предполагается, что в настоящее время он может скрываться на территории Турции. В настоящее время по уголовному делу уже задержаны четыре человека.

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