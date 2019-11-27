Багдад, , 12:05 — REGNUM В результате столкновений сотрудников правопорядка с демонстрантами на юге Ирака погибли по меньшей мере трое протестующих, об этом 27 ноября сообщает Al Arabia.

По данным журналистов, ранения получили по меньшей мере 35 человек, в настоящее время они доставлены в госпитали и им оказывается вся необходимая помощь.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке начались в начале октября 2019 года, с тех пор во время столкновений с полицией погибли по меньшей мере 350 человек, тысячи человек получили ранения.

Местные жители недовольны высоким уровнем коррупции в стране, безработицей, а также общим падением уровня жизни.

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