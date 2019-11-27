Ростов-на-Дону, , 11:51 — REGNUM Международный авиационный комитет опубликовал окончательный отчёт по результатам авиакатастрофы в аэропорту Ростова-на-Дону. Согласно заключению специалистов, основной причиной крушения пассажирского Boeing стала ошибка экипажа. В документе указаны также и сопутствующие факторы, которые привели к трагедии.

ИА REGNUM ранее сообщало, что авиакомпания Flydubai выдвигает свою версию произошедшего. По мнение перевозчика, экипаж не располагал сведениями о погоде.

Напомним, что авиакатастрофа в ростовском аэропорту произошла в ночь на 19 марта 2016 года. 62 человека, находившиеся на борту, погибли. В память о жертвах крушения самолёта в Ростове-на-Дону установлен мемориал «Прерванный полёт».

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