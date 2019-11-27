Уфа, , 11:53 — REGNUM 30-летнего мужчину, которого обвиняют в изнасиловании и ограблении жительницы Уфы, задержали в Башкирии. Об этом 27 ноября сообщает ГТРК «Башкортостан», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По информации журналистов телерадиокомпании, преступление произошло в Благовещенском районе Башкирии.

Сообщается, что неизвестный вывез женщину в поле и, угрожая оружием, изнасиловал и ограбил ее. Затем злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступлений «изнасилование» и «разбой».