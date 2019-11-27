Астрахань, , 11:41 — REGNUM Спасатели подтвердили информацию о 15 пострадавших в столкновении автобуса и электрички в Астраханской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС со ссылкой на территориальный центр медицины-катастроф.

Один из пострадавших был госпитализирован, один от госпитализации отказался, двое не нуждались в госпитализации. Ещё 11 человек находятся на обследовании.

МЧС направило на место происшествия оперативную группу Красноярского местного пожарно-спасательного гарнизона.

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