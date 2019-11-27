Тирана, , 11:40 — REGNUM Число жертв мощного землетрясения в Албании достигло 25 человек, об этом 27 ноября сообщает Associated Press.

Число погибших и раненых может возрасти, так как спасательные работы по-прежнему не завершены.

Спасатели делают все возможное, чтобы скорее расчистить завалы.

Как передавало ИА REGNUM, 26 ноября недалеко от столицы Албании, города Тирана произошло землетрясение магнитудой 6,4. Число жертв постоянно растет, как и растет число пострадавших.

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