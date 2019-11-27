Иваново, , 11:38 — REGNUM Житель Ивановской области стал фигурантом уголовного дела из-за того, что не сообщил в правоохранительные органы о том, что его знакомый участвует в деятельности террористической организации, воюющей в Ираке и Сирии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Ивановской области 27 ноября.

Уголовное дело в отношении ивановца 1990 года рождения возбудили по статье 205.6 УК РФ «Несообщение о преступлении». Как считает следствие, мужчина знал о том, что его знакомый участвует в деятельности незаконного вооруженного формирования, ведущего боевые действия на территории Ирака и Сирийской Арабской Республики против вооруженных сил данных государств, но не сообщил об этом правоохранителям. Теперь ивановец может лишиться свободы на срок до одного года.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года житель города Фурманов Ивановской области был приговорен судом к 10 годам лишения свободы за участие в террористической организации. Тогда приговор вынесли заочно, так как на момент суда обвиняемый находился в розыске.