с. Красный Яр, , 11:33 — REGNUM Электричка и автобус, столкнувшиеся 27 ноября в Астраханской области, перевозили сотрудников разных подразделений «Газпрома». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде. Электричка № 6021 перевозила работников ООО «Газпром переработка». В автобусе ехали сотрудникиООО «Южный филиал Газпромэнерго».

После столкновения поезд не сошёл с рельс, автобус не перевернулся. Авария никак не повлияла на железнодорожное сообщение, так как данный участок принадлежит «Газпром Добыча Астрахань» и транзит на нём не осуществляется.