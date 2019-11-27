Санто-Доминго, , 11:25 — REGNUM Российские дипломаты в Доминикане держат на контроле ситуацию с дорожно-транспортным происшествием, в котором пострадали граждане РФ. Об этом 27 ноября сообщили в посольстве России в Венесуэле.

Отмечается, что граждане России, находящиеся в тяжелом состоянии, отправлены вертолетами в больницы города Санто-Доминго, где им проводят неотложные хирургические операции.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 27 ноября в Доминиканской Республике туристический автобус, следовавший в аэропорт, столкнулся с грузовиком. В этот момент в салоне находились 39 туристов из России.

Сообщалось, что тяжелые травмы получили 15 человек, всего в больницах находятся 27 российский туристов.

Читайте также: Авария с российскими туристами в Доминикане — трансляция