Исламабад, , 11:25 — REGNUM Член оппозиционной партии «Джамаат Улема-и-Ислам» Муфтий Кифаятулла подвергся нападению недалеко от столицы страны, города Исламабад, об этом 27 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

«Кифаятулла ехал на своем автомобиле, когда неизвестные вооруженные люди остановили его и открыли стрельбу. Политик и его друг получили легкие ранения, а сын Кифаятуллы не пострадал», — сообщил местный полицейский в комментарии журналистам агентства.

Пострадавшие были госпитализированы, где им оказывается вся необходимая помощь. В настоящее время ведется проверка в отношении произошедшего.

Ранее Кифаятулла подвергался аресту за критику представителей вооруженных сил Пакистана, имеющих серьезное влияние на политику государства.

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