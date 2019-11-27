Тбилиси, , 11:23 — REGNUM 26 ноября вечером в горном селе Ладжана Цагерского района (регион Рача-Лечхуми) погибли двое полицейских, один мужчина был ранен. По предварительным данным, полицейские охраняли Общественный центр министерства юстиции, между ними возникла ссора, которая переросла в перестрелку. В результате полицейские застрелили друг друга. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Один из полицейских погиб до приезда бригады скорой помощи, а второй скончался сразу после доставки в больницу. Раненый мужчина находится в реферальной больнице Кутаиси.

Один из полицейских, убитых в горном селе Ладжана Цагерского района (регион Рача-Лечхуми), оказался родственником депутата парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта», сообщает телекомпания «Рустави 2». По данным телеканала, убитый был зятем парламентария Карло Копалиани — мужем его племянницы.

Прокуратура ведет следствие по статье «умышленное убийство», которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.