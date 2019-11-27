Ужур, Красноярский край, , 11:16 — REGNUM В Ужурском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту гибели четверых человек при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 ноября в Главном следственном управлении СКР по региону.

По данным ведомства, дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Утром 26 ноября следователям поступила информация о том, что в ходе тушения пожара в двухквартирном жилом доме в городе Ужуре обнаружены тела трёх женщин и одного мужчины.

По предварительной версии следствия, 25 ноября к 67-летней хозяйке квартиры приехали родственники: две женщины (39 и 49 лет) и мужчина (36 лет).

Пожар начался ночью. Его причиной могло стать неосторожное обращение с печным отоплением. Тела четверых человек обнаружили спасатели.

Назначены необходимые экспертизы, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, общая площадь возгорания составила 56 кв. метров.

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