Киншаса, , 11:09 — REGNUM По крайней мере 15 человек погибли, а сотни остались без крова в результате сильного наводнения в Киншасе, столице Демократической Республики Конго. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на официальное сообщение местной администрации.

В заявлении говорится, что сильный ливень, обрушившийся на город 26 ноября, разрушил плохо построенные и ветхие дома, а также размыл дороги.

Как передают журналисты, число погибших может возрасти.

По информации телерадиокомпании, в настоящее время регион Восточной Африки сталкивается с аномальным количеством осадков, что, по словам экспертов, может быть связано с последствиями климатических изменений.

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