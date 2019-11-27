Ростов-на-Дону, , 11:04 — REGNUM В Ростове-на-Дону в здании торговой организации, расположенной на улице Туполева, рухнул лифт с пассажиром. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении ГО и ЧС.

«Падение кабины лифта произошло с уровня второго этажа в цокольный этаж. Пострадал 25-летний мужчина, находившийся в кабине лифта. Пострадавший был эвакуирован из лифтовой грузовой платформы спасателями», — уточнили в управлении.

Мужчина госпитализирован. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и повреждён коленный сустав.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2019 года 25-летняя ростовчанка погибла, упав в шахту лифта. Трагедия произошла в одной из многоэтажек в Западном микрорайоне.

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