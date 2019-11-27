Афины , , 11:05 — REGNUM В среду, 27 ноября, в Греции у острова Крит произошло мощное землетрясение магнитудой 6. Об этом сообщил Евросредиземноморский институт.

По имеющийся информации, подземные толчки наблюдались во всех районах страны, в том числе в Афинах.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился на глубине 56 км на расстоянии 35 км к северу от Крита.

Пока сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Напомним, 23 октября 2019 года в иранских городах Лемазан и Кухред провинции Хормозган произошло землетрясение магнитудой 5,6.

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