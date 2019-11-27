Самара, , 11:01 — REGNUM Концентрация формальдегида в воздухе Сызрани в районе улицы Кашпирского в ночь с 25 на 26 ноября превысила санитарную норму в 1,4 раза. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского УГМС.

Измерения проводились с 13:00 часов 25 ноября до 7:00 часов 26 ноября текущего года.

Отмечается, что предприятиям рекомендовано принять меры по сокращению выбросов в атмосферу.

В других городах Самарской области концентрация загрязняющих примесей в воздухе зафиксирована в пределах санитарных норм.