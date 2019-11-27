Москва, , 11:01 — REGNUM Бизнесмен, оставивший автомобиль на Волгоградском проспекте в Москве, лишился сумки с 5 млн рублей. Об этом сообщает 27 ноября РЕН ТВ.

По данным полиции, кража произошла вечером 26 ноября. Злоумышленник похитил сумку с деньгами из салона «Шкоды Фабиа». В сумке было 4 млн 839 тыс. рублей и 3,7 тыс. евро.

Предприниматель обратился в полицию, по факту инцидента проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в центре Москвы злоумышленники отобрали сумку с деньгами у мужчины, который вышел из банка. Потерпевший лишился 9 млн рублей.

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