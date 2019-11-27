Екатеринбург, 27 ноября 2019, 10:51 — REGNUM В Екатеринбурге в отношении гражданина, ограбившего прохожего, возбуждено уголовное дело по подозрению в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского управления МВД.
Злоумышленник был задержан 25 ноября.
После задержания гражданин пояснил, что решил напасть на человека, который, по его мнению, был пьян. Проследив за ним, он вооружился палкой и набросился на потерпевшего.
Отметим, что задержанный полностью признал свою вину и по решению суда помещён в СИЗО.
Напомним, что нападение произошло ночью 8 августа. Злоумышленник отобрал у прохожего 4,2 тыс. рублей и имущество на общую сумму 57 тыс. рублей. Впоследствии при помощи потерпевшего был составлен фоторобот злоумышленника.