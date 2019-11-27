Екатеринбург, , 10:51 — REGNUM В Екатеринбурге в отношении гражданина, ограбившего прохожего, возбуждено уголовное дело по подозрению в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского управления МВД.

Злоумышленник был задержан 25 ноября.

«Им оказался 27-летний ранее несудимый безработный уроженец одной из республик ближнего зарубежья», — уточнили в полиции.

После задержания гражданин пояснил, что решил напасть на человека, который, по его мнению, был пьян. Проследив за ним, он вооружился палкой и набросился на потерпевшего.

Отметим, что задержанный полностью признал свою вину и по решению суда помещён в СИЗО.

Напомним, что нападение произошло ночью 8 августа. Злоумышленник отобрал у прохожего 4,2 тыс. рублей и имущество на общую сумму 57 тыс. рублей. Впоследствии при помощи потерпевшего был составлен фоторобот злоумышленника.