Ростов-на-Дону, , 10:47 — REGNUM Авиакомпания Flydubai, по сути, не принимает во внимание отчёт Межгосударственного авиационного комитета (МАК), в котором указаны основные причины и сопутствующие факторы, которые привели к авиакатастрофе пассажирского Boeing 737 в Ростове-на-Дону. По мнению авиаперевозчика, экипаж не располагал сведениями о погоде.

«Уход на второй круг был выполнен в соответствии со стандартными операционными процедурами. Экипаж два часа находился в зоне ожидания в районе Ростова. Решение о полёте в зоне ожидания приняли на основании сводок погоды. Информация не содержала предупреждения о сдвиге ветра», — цитирует РИА Новости представителя авиакомпании.

При этом представители Flydubai согласны, что среди причин крушения самолёта стал человеческий фактор.

ИА REGNUM ранее сообщало, что МАК считает, что к крушению Boeing 737 авиакомпании Flydubai в Ростове-на-Дону привела ошибка лётчиков. Трагедия произошла в ростовском аэропорту в ночь на 19 марта 2016 года. На борту находились 62 человека.

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