Астрахань, , 10:41 — REGNUM Количество пострадавших в автоаварии с участием электрички и автобуса в Астраханской области возросло до 15 человек. Ранее в УМВД России по региону сообщали о 14 жертвах происшествия.

Читайте также: Пять пострадавших в ДТП с электричкой под Астраханью госпитализированы

«По уточнённым данным, в аварии пострадали 15 человек, — сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы. — Один из них госпитализирован, ещё 11 человек находятся сейчас на обследовании у медиков».

Также известно, что ещё один пострадавший отказался от госпитализации.

Как сообщало ИА REGNUM, столкновение электрички и автобуса в Красноярском районе Астраханской области произошло утром 27 ноября на территории промышленного предприятия. На момент ДТП в салоне автобуса находилось 25 человек, в электричке — 650 пассажиров.

Читайте также: Подробности столкновения автобуса и электрички в Астраханской области

Как пояснил сам водитель автобуса, он хотел объехать стоявший впереди автомобиль, решив, что он сломался, и не увидел красного сигнала светофора.

Читайте ранее в этом сюжете: Электричка и автобус столкнулись под Астраханью: 14 пострадавших