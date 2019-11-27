Астрахань, 27 ноября 2019, 10:41 — REGNUM Количество пострадавших в автоаварии с участием электрички и автобуса в Астраханской области возросло до 15 человек. Ранее в УМВД России по региону сообщали о 14 жертвах происшествия.
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«По уточнённым данным, в аварии пострадали 15 человек, — сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы. — Один из них госпитализирован, ещё 11 человек находятся сейчас на обследовании у медиков».
Также известно, что ещё один пострадавший отказался от госпитализации.
Как сообщало ИА REGNUM, столкновение электрички и автобуса в Красноярском районе Астраханской области произошло утром 27 ноября на территории промышленного предприятия. На момент ДТП в салоне автобуса находилось 25 человек, в электричке — 650 пассажиров.
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Как пояснил сам водитель автобуса, он хотел объехать стоявший впереди автомобиль, решив, что он сломался, и не увидел красного сигнала светофора.
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