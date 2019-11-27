Копенгаген, , 11:22 — REGNUM Полиция Дании задержала 33-летнего мужчину после того, как он нанес своему коллеге ножевое ранение. Эпизод произошел в столичном районе Вестербро. Вероятно, задержанный предстанет перед судом уже 27 ноября.

Дежурный полицейский Лейф Хансен заявил, что нападавший был в ярости из-за того, что его уволили, и поэтому решил пырнуть своего шефа и коллегу ножом. «Преступник, который в настоящее время находится в состоянии опьянения, сейчас в участке и ждет начала процесса», — добавил Хансен. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

По информации полиции, удар ножом был нанесен в спину пострадавшего, однако, поскольку ему сразу удалось оказать медицинскую помощь, его жизнь находится вне опасности. 33-летнему мужчине скорее всего будет предъявлено обвинение в применении грубого насилия.