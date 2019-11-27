Соледар, ДНР, 27 ноября 2019, 10:31 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 48 единиц боеприпасов, сообщили 27 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, на горловском, донецком и мариупольском направлении ВСУ выпустили в общей сложности пять мин калибра 120 мм, четыре мины калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
Жертв среди мирных жителей ДНР, а также повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили 16 единиц боеприпасов по территории ДНР, шесть раз нарушив режим прекращения огня.
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