Соледар, ДНР, , 10:31 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 48 единиц боеприпасов, сообщили 27 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском, донецком и мариупольском направлении ВСУ выпустили в общей сложности пять мин калибра 120 мм, четыре мины калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, Байрак), Старомихайловка, Саханка», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей ДНР, а также повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили 16 единиц боеприпасов по территории ДНР, шесть раз нарушив режим прекращения огня.

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