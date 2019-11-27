Ставрополь, , 10:21 — REGNUM В Ставропольском крае за вымогательство крупной суммы денег задержаны два жителя Кабардино-Балкарии. Спецоперация была проведена при участии сотрудников полиции и Росгвардии, сообщили ИА REGNUM 27 ноября в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

Злоумышленники требовали 700 тыс. рублей у гражданина в городе Пятигорске. При этом они угрожали потерпевшему насилием.

«Росгвардейцы и полицейские организовали и провели операцию по задержанию подозреваемых с поличным. Ведется следствие», — говорится в сообщении.

Факт вымогательства был зафиксирован 5 ноября. О нем сообщил в дежурную часть полиции 29-летний житель Москвы, сообщили в управлении МВД по СКФО.

«Вечером того же дня в Пятигорске при передаче части денежных средств вымогатели были задержаны. Ими оказались 28-летний и 29-летний жители Баксанского района Кабардино-Балкарии», — рассказали в пресс-службе полицейского ведомства.

По факту вымогательства возбуждено уголовное дело. В отношении задержанных суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.