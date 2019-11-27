Астрахань, , 10:19 — REGNUM Из 14 пострадавших при столкновении автобуса с электричкой в Астраханской области пятерым гражданам потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

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В настоящее время они госпитализированы в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу.

«Они получили различные травмы, диагнозы уточняются», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, электричка, в которой находилось 650 человек, и автобус столкнулись сегодня утром, 27 ноября, на территории промышленного предприятия в Красноярском районе Астраханской области. На момент ДТП в салоне автобуса ехало 25 человек.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют причины произошедшего.